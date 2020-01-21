Относительно сканадал с заявлением принца Гарри и его супруги Меган Маркл об отказе от статуса членов британской королевской семьи и лишения герцогов всех титулов и привелегий связанных с этим, появляются все новые и новые подробности попыток Гарри и Меган устроить свою жизнь за океаном

Так пару часов назад принца Гарри заметили в аэропорту. Об этом появляются публикации в различных соцсетях, о событии пишут практически все западные СМИ, в частности, кадры публикует " The Independent ".

Известно, что жена Гарри Меган Маркл находится в Канаде с 10 января, а во вторник, 21 января в аэропорту Квэбэка был замечен и сам внук Елизаветы II. Известно, также, что Меган улетела в Канаду почти сразу после того, как пара объявила, что хочет оставить обязанности членов монаршей семьи Великобритании.

Гарри сошел с трапа самолета еще под покровом ночи, он, вероятно, заметил, что его снимают фотографы, которые буквально осадили место прибытия знаменитости. Гарри отправился к сыну Арчи и супруге на светлом внедорожнике, в окружении пары охранников, одет принц был просто – в шапке, спортивной куртке, штанах.

Накануне принц впервые прокомментировал свое непростое решение: далось непросто, но сделал это ради близких людей.

Ранее мы писали, что жены принцев Уильяма и Гаррии не разговаривали между собой примерно полгода. Общение прервалось после того, как Меган и Гарри удалились из семейного чата в Whatsapp.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон видели вместе во время финального матча Уимблдонского турнира. Герцогиня Кембриджская постоянно наклонялась к Сассекской, чтобы поддержать разговор. При этом было заметно, что Маркл настроена не очень дружелюбно.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.