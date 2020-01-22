Украинская певица Злата Огневич предстала в красивом образе, продемонстрировав идеальную фигуру

Артистка опубликовала в Инстаграм новый пост, пишет Рoliteka.net. На снимке звезда предстала в коротком черном топе, который едва скрывает ее грудь. От взгляда не утаить упругий пресс знаменитости.

Залата сидит в белой локации, раскинув ноги в светло-синих джинсах. Образ украинской знаменитости завершают различные украшения: кольца, серьги, часы и браслет.

Огневич широко улыбается, ее глаза будто светятся от счастья. Дополняет стильный и привлекательный образ - прическа в виде пышных волос.

В посте Злата признается, что каждую зиму улетает из Украины в теплые края. И это не просто так, ведь она панически боится холода. Даже летом звезда спит с обогревателем.

"Так вот, мои «побеги» от зимы - долгожданная возможность выдохнуть, пополнить запасы энергии, ощутить, как каждая клеточка и мышца наполняется светом, гармонией и любовью к Себе... 🙏🏽", - написала артистка.

В конце она поинтересовалась у подписчиков, знают ли они, что им надо для комфорта.

За день публикация Златы собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Очень идет вам блонд", "Красива девочка😘", "Как по мне, так zlata.ognevich вообще самая красивая на нашей эстраде! И без макияжа и с любым цветом волос!!! Хотя у нас очень много красоток, почти все. Но есть и Богиня🔥👍", "Красотуля Неимоверная😘", "Таинственный прекрасный остров,Любовь двоих соединит! А красота её так нежно, Чувства сердце так манит!!! 💞✨💘✨😊", "Хех, тоже тепло не помешало бы 😀 Не люблю зиму🤔 Мне нужно больше душевного тепла и покоя))", "Вам очень идет этот цвет волос. БОГИНЯ ❤️", "И очень-очень красивая девушка", "Красавица лучшая милая добрая вам очень идет блонд вы шикарная "," Прекрасно выглядите! Яркая, солнечная, очаровательная Богиня !!! ❤️❤️🔥🌹❤️❤️ "," Хорошая как всегда, обожаю вас 😍😘😍😘 "Загар вам к лицу! И вроде еще моложе стали выглядеть. 😊😍👍, "Великолепная фотография !! 😍❤️👌💕😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

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