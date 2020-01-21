Популярный украинский певец MELOVIN, творческий путь которого поддерживает сам Андрей Данилко отправился отдыхать к Красному морю
Константин Бочаров (прим. ред. настоящее имя, сценический псевдоним – MELOVIN) взял отпуск и отправился отдыхать за границу, в солнечный Шарм-Эль-Шейх, Египет. Он рассказал, на что предпочитает тратить деньги и похвастался необычной татуировкой на груди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу в соцсети певца.
«Я никогда не понимал людей, откладывающих деньги на «чёрный день». Я из самой простой среднестатистической семьи и знаю, как тяжело они даются! Но! Каждая копейка должна не просто лежать в сундуке, а работать на своего владельца! В особенности, и на эмоции, которые ты можешь получить при вкладывании в путешествие и отдых! Сегодня моим местом отсчета года стал удивительный Египет! Ещё не много увидел, стараюсь спать, но мое шило явно меня приведёт к чему-то интересному в этом многообещающем отпуске!», – поделился он в посте под фото.
Также MELOVIN отметил, почему все же полезно иногда отдыхать.
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«Как думаете, почему люди пренебрегают отдыхом, думая, что это принесёт им ещё больше возможностей, не замечая момента, что все жизненные ресурсы, энергия, здоровье и работоспособность говорит - пока!», – добавил Константин Бочаров.
На фото победитель шестого Х-фактора позирует в одних плавках и солнцезащитных очках, накрыв плечи полотенцем. На его груди можно отметить большую татуировку на груди в виде крыльев и колец.
Также он опубликовал еще несколько фото с отдыха, чем порадовал фанаток и фанатов, которые называют себя «меловинаторами».
На одной из них он показал свои настоящие глаза, без линзы, которая делает один из его глаз с черной радужкой.
Известно, что еще в 2017 году MELOVIN стал фаворитом певца Андрея Данилко. Последний поддерживал восходящую звезду во время Нацотбора Евровидения. После этого карьера молодого артиста стала стремительно подниматься вверх. Сейчас MELOVIN записывает хиты и часто дает концерты в городах Украины.
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