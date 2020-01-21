Популярный украинский певец MELOVIN, творческий путь которого поддерживает сам Андрей Данилко отправился отдыхать к Красному морю

Константин Бочаров (прим. ред. настоящее имя, сценический псевдоним – MELOVIN) взял отпуск и отправился отдыхать за границу, в солнечный Шарм-Эль-Шейх, Египет. Он рассказал, на что предпочитает тратить деньги и похвастался необычной татуировкой на груди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу в соцсети певца.

«Я никогда не понимал людей, откладывающих деньги на «чёрный день». Я из самой простой среднестатистической семьи и знаю, как тяжело они даются! Но! Каждая копейка должна не просто лежать в сундуке, а работать на своего владельца! В особенности, и на эмоции, которые ты можешь получить при вкладывании в путешествие и отдых! Сегодня моим местом отсчета года стал удивительный Египет! Ещё не много увидел, стараюсь спать, но мое шило явно меня приведёт к чему-то интересному в этом многообещающем отпуске!», – поделился он в посте под фото.

Также MELOVIN отметил, почему все же полезно иногда отдыхать.

«Как думаете, почему люди пренебрегают отдыхом, думая, что это принесёт им ещё больше возможностей, не замечая момента, что все жизненные ресурсы, энергия, здоровье и работоспособность говорит - пока!», – добавил Константин Бочаров.

На фото победитель шестого Х-фактора позирует в одних плавках и солнцезащитных очках, накрыв плечи полотенцем. На его груди можно отметить большую татуировку на груди в виде крыльев и колец.

Также он опубликовал еще несколько фото с отдыха, чем порадовал фанаток и фанатов, которые называют себя «меловинаторами».

На одной из них он показал свои настоящие глаза, без линзы, которая делает один из его глаз с черной радужкой.

Известно, что еще в 2017 году MELOVIN стал фаворитом певца Андрея Данилко. Последний поддерживал восходящую звезду во время Нацотбора Евровидения. После этого карьера молодого артиста стала стремительно подниматься вверх. Сейчас MELOVIN записывает хиты и часто дает концерты в городах Украины.

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