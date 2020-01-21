Филипп Киркоров показался публике с повзрослевшей дочерью Аллой-Викторией и не только

Король российской эстрады рассказал, что гордится дружбой с Этери Карапетян. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певца.

Этери Карапетян – супруга российского предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна. Он один из богатейших людей не только России, но и всего мира - по состоянию на 2017 год его капитал оценивался в 2,7 миллиарда долларов. У пары есть дочь Тата - вице-президент ГК «Ташир» и управляющая федеральной сетью кинотеатров «Синема Стар», входящих в группу компаний, и ее имя оказалось связанным с огромнейшим скандалом – когда-то женщина общалась с российской знаменитостью – моделью Викторией Лопыревой, но, спустя время, оказалось, что Виктория увела у бизнесвуман мужа Игоря Булатова. Сейчас Лопырева ждет первенца именно от Булатова.

Но вернемся пока что к снимку Киркорова – на нем мама Тати красуется с внучкой Амелией, а Филипп со своей дочерью Аллой-Викторией – стоит отметить, то девочка очень подросла и выглядит прекрасно, «просто копия папа», пишут фолловеры:

«Сегодня, 21 января 2020, Юбилей у этой потрясающей Женщины, похожей на Солнце… Я счастлив, что в моей жизни есть такой удивительный человек…», - пишет Киркоров о Карапетян.

Отметим также и в связи с вышеупомянутым скандалом в российском шоу-бизе, что после того, как Булатов ушел к длинноногой и пышногрудой Лопыревой, вся семья Карапетян, и их звездные друзья в том числе, отписались от Игоря в соцсетях, это сделал даже сам Андрей Малахов, который, как известно, является крестным отцом детей Киркорова. Так что смело можно утверждать, что пословица: «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты» в отношении российских селебритис явно применима и они показательно демонстрируют своей уважение и любовь к таким же богатым и знаменитым, как и они сами, а данном случае – еще идею моральности из-за семьи Карапетян поддержали.

Напомним также, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила свой восьмой день рождения. Праздник состоялся в стиле любимой диснеевской истории девочки «Алладин». Мероприятие посетила и актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном:

«…опоздали… приехали через два часа после начала торжества». Но это пышный праздник не испортило, все веселились до упаду.

На праздник явилось множество звезд – Ани Лорак с дочерью Софией, Тимати с дочкой Алисой, Яна Рудковская с Сашей Плющенко, Сергей Лазарев с сыном Никитой, Андрей Малахов и многие другие. Но по словам Эвелины Бледанс, проигнорировала мероприятие сама примадонна российской и постсоветской эстрады Алла Пугачева, по слухам в СМИ, Киркоров очень ждал свою бывшую жену на празднике у дочери.

К слову, по тем же слухам в россСМИ, имя Алла-Виктория для дочурки артист выбрал не случайно, намекают журналисты на Пугачеву.

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