Российский певец Филипп Киркоров поделился информацией о горе с подписчиками в Инстаграм

Артист опубликовал пост, посвященный трагедии в Тегеране, пишет Рoliteka.net. Известно, что в результате крушения Boeing-737 погибли все, включая членов экипажа. На данный момент известно о 176 погибших, среди которых 11 - украинцев.

Новость о страшной трагедии не смогла пройти мимо звезд шоу-бизнеса.

В частности, Филипп Киркоров разбит горем. Звезда выразил соболезнования семьям погибших.

"Как пишут СМИ, разбился из-за "engine malfunction", то есть "неполадок в двигателе"... Неужели именно так должен был начаться год...? ... Бедные люди... Украина, прими самые искренние соболезнования", – написал певец.

Также свои соболезнования выразил артист Максим Галкин.

"Большая трагедия! Нет слов. Соболезнования родным погибших, всем украинцам и гражданам других стран, чьи близкие оказались в этом рейсе!🙏🏻", - написал муж Аллы Пугачевой.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев, разбился после вылета с аэропорта в Иране 8 января.

Вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский рассказал, что ввиду сложности и продолжительности рейса, на него отобрали одних из самых опытных пилотов.

Ранее мы писали, что после крушения украинского Боинга в Иране рассматривают множество версий трагедии, но одна все же преобладает.

Однако самое главное ни в коем разе нельзя исключать, что причиной катастрофы стала ракета ПВО.

Блогер Кирилл Данильченко отметил, что ПВО Ирана довольно старые системы еще 70-80-ых годов, из-за санкций к ним не так просто приобрести запчасти. В этом числе С-200 "Ангара" на счету, которого не один сбитый самолет.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров стал объектом критики в сети, после того как решил принять участие в популярном российском шоу "Модный приговор" на одном их телеканалов.

Поддержать Киркорова пришли его родственники.

"Моя семья – мой фешен-мотиватор", – написал Филипп Киркоров.

Пользователи сети критически отнеслись к новости, отметив, что артиста и так слишком много на ТВ.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, что известно о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах: «Таких людей нужно еще поискать»

Также Politeka писала, что Киркорова и Ани Лорак застали за поцелуями: видео слили в сеть.