Такой певицу еще не видели

Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы Nikita, вошла в образ нового клипа

Звезда порадовала поклонников фото со студии, где позировала в необычном длинном платье с большими рукавами и вышивкой, пишет Рoliteka.net со ссылкой на личную страницу певицы в соцсети.

Певица показала свой наряд в инстаграме. На фото она позирует размахивая руками в платье кирпичного цвета с белой нашивкой и бахромой. На голове у звезды – замысловатая прическа с обручем.

«Шо з-под дуба да з-под кореня

Шо з-под дуба да з-под кореня

Там вода ручайом бяжить 🎧🎶», – поделилась певица строчками из новой песни.

Напомним, что ранее Кумейко показала неидеальный, но все же достойный зависти, вертикальный шпагат в киевском лифте.

«Мой лифт – мои правила», – отметила она в подписи к фото.

Отметим, что певица запечатлела на фото и свой нестандартный наряд: клетчатый плащ с капюшоном и золотыми заклепками на руках и веревочками, завязанными в бантик, лосины и высокие сапоги на каблуке, а также бежевая сумочка.

Комментировать пост звезды пользователи сети не смогли, ведь Анастасия Кумейко опубликовала фото в разделе истории в инстаграм.

На других историях певица и ди-джей позирует в лифте по дороге на радио. Также она показала некоторые моменты с радиоэфира.

Напомним, что это не первый раз Кумейко пригласили на радио. Ранее она презентовала свой альбом на другой студии:

«Доброе утро всем! А я уже еду на радио «Энерджи», чтобы презентовать свой новый ремикс», – сообщила певица еще в автомобиле.

Затем Кумейко показала, как дурачится на радио, показывает радиоведущих и танцует под свою музыку, которая играет в студии.

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