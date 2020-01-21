Популярная российская певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, показала аппетитные формы на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Замечталась», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Глюкоза позирует в платье с откровенным декольте. Дополняет образ элегантное колье. Сам вид звезды произвел фурор среди ее поклонников, о чем говорят комментарии под снимком.

«Хороша, чертовка!», «огонь», «Она прется от чегото. Наркоша», «Наташенька, хорошь худеть....», «сладкая!», «Как изящно лежит цепочка», «Вышла на лежак, баба танцевач))) огонььь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная российская певица Глюкоза похвасталась аппетитными формами во время отдыха за границей. Снимки Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы) опубликовала в Instagram.

«Самое удобное на пляже»,- говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Глюкоза позирует в откровенном черном наряде, выставив напоказ идеальные формы. Дополняла образ исполнительницы шляпа телесного цвета и светлая накидка.

Уточним, что поклонники Глюкозы не смогли отреагировать на откровенный наряд кумира, поскольку фотографии она опубликовала в Stories.

Ранее мы писали, что певица Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, нарвалась на жесткую критику из-за откровенной фотосессии. На своей странице в социальной сети Инстаграм Глюкоза показала бэкстейдж с фотосессии со знаменитым фотографом из США Дейвом Машегейном.

Исполнительница примерила на себя несколько горячих нарядов, среди которых: прозрачный черный лифчик, откровенные боди с глубоким декольте и провокационные позы.

Напомним, известная российская певица показала горячие фото в купальнике: «Огонь»

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