В сеть попали кадры, на которых засветилась Лера Кудрявцева после операции

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась подробностями операции по удалению грудных имплантов и своим самочувствием после этого, сообщает Politeka.net (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, телеведущая жалеет, что 15 лет назад легла под нож пластического хирурга. По словам знаменитости, у нее тогда была красивая грудь.

«Я вошла в новый год чистая как майская роза! Я очень довольная и, слава богу, что избавилась от этих жутких "балконов"», – заявила она в интервью журналистам российского телеканала МУЗ-ТВ.

В декабре врачи обнаружили, что один из грудных имплантов Кудрявцевой порвался около 5-6 лет назад и растекся по мышцам. Никакая боль и симптомы не присутствовали, кроме обычной головной боли и упадка сил, которые присущи всем жителям мегаполиса. Однажды она зашла почитать исследования о маммопластике и решилась на МРТ.

«Это была не просто операция - раскрыли импланты, сняли - и всё. У меня в одной груди был порван имплант, он растекся, хотя хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц», – шокировала подробностями телеведущая.

Отметим, что на интервью она пришла в закрытом брючном костюме красного цвета с черным топом, а не с декольте, как вошло у нее в привычку.

Также Лера Кудрявцева рассказала, что ей не только нельзя полететь в отпуск в жаркие страны, но и принимать горячие сауны и купаться в бассейне.

Ранее она заявила в соцсети о своей операции, показав фото с больницы:

«15 лет назад в Санкт - Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия , а доктор говорил - можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики 🐇 4. Каждый год прохожу чек - ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция, очень».

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