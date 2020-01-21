Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, засветила сочные формы в кружевном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует в одном кружевном белье и приспущенных штанах, элегантно натягивая его. При этом на ушах девушки заметны наушники, а в пупке – пирсинг.
Уточним, что поклонники Омович были лишены возможности что-либо сказать об идеальном теле кумира – снимки звезда выбросила в Сторис.
Роспуск Верховной Рады: Разумков сделал важное заявление
Невестка Пугачевой оголилась на безлюдном пляже ради жарких кадров: «лишает дара речи»
Тарзан в постели показал, от чего Королева сходит с ума: "Одиноким женщинам тяжеловато смотреть"
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
Как сообщалось ранее, модель Алена Омович позировала у окна, как обычно это у нее бывает - полуголой, и не одна. В этот раз звезда сети предстала перед камерами с фигуристой подружкой.
Так на новых опубликованных кадрах девушка, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, покрасовалась в топе и шортиках, рядом с ней - на коленях у Алены - лежала очень схожая внешне с самой звездой девушка. При этом грудь свою Алена прижимала руками, призывно поглядывала в прямо в камеру, всячески изощрялась в позах и поглаживала свою напарницу по съемке.
Подписчики живо отреагировали на такой пост и пишут знаменитости о том, как та прекрасна - соблазнительна, "горяча", идеальна, эффектна и прочее. Не обошли стороной поклонники Омович и подругу-модель Алены - отметили, что девушки очень похожи и что у последней - красивая грудь.
Напомним, украинская королева красоты вляпалась в скандал из-за России, замешан путинский чиновник: всплыли подробности
Как сообщала Politeka, известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах.
Также Politeka писала, что самая красивая девушка Земли очаровывает с первого взгляда: в такую невозможно не влюбиться.