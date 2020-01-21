Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, засветила сочные формы в кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в одном кружевном белье и приспущенных штанах, элегантно натягивая его. При этом на ушах девушки заметны наушники, а в пупке – пирсинг.

Уточним, что поклонники Омович были лишены возможности что-либо сказать об идеальном теле кумира – снимки звезда выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель Алена Омович позировала у окна, как обычно это у нее бывает - полуголой, и не одна. В этот раз звезда сети предстала перед камерами с фигуристой подружкой.

Так на новых опубликованных кадрах девушка, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, покрасовалась в топе и шортиках, рядом с ней - на коленях у Алены - лежала очень схожая внешне с самой звездой девушка. При этом грудь свою Алена прижимала руками, призывно поглядывала в прямо в камеру, всячески изощрялась в позах и поглаживала свою напарницу по съемке.

Подписчики живо отреагировали на такой пост и пишут знаменитости о том, как та прекрасна - соблазнительна, "горяча", идеальна, эффектна и прочее. Не обошли стороной поклонники Омович и подругу-модель Алены - отметили, что девушки очень похожи и что у последней - красивая грудь.

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