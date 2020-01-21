Артистка заметно "посвежела" и показалась на публике в необычном наряде

Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева выступила на сцене в интересного кроя наряде

Возлюбленная Валерия Меладзе также поразила задором и оптимистичными настроениями на фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой.

Так на новом опубликованном снимке изящная экс-ВИА Гра красовалась в блестящем темном комбинезоне с горизонтальной линией декольте и огромным волланом на плече. Джанабаеву камера подловила в движении - снимок получился атомосферным и "живым", как любят выражаться сами фотографы.

Артистка подписала фото хэштегом "такая, как есть".

Волосы артистки "разлетались" в разные стороны, в руках она держала микрофон. Тонкую талию артистки выделил широкий пояс с массивной бряхой, а фоном послужила звуко-техника и визуальные спецэффекты.

Ранее экс-ВИА Гра красовалась в блестящем платье в пол, а ее напарница в подобного вида комбинезоне. Наряд Альбины был отличен глубоким V-образным декольте.

Волосы артистка подобрала в высокий хвост, пела со всей страстью, а также написала под видео о том, что никогда не поздно начать любить себя и учиться этому - никогда, также, поздно.

Поклонникам артистки очень ролик понравился, на видео артистки пели в окружении шоу-балета и выступление напоминает те, которые обычно показывают на "голубых огоньках" или подобного формата новогодних тематических концертах.

Фолловеры пишут, что Альбина прекрасно выглядит и еще даст фору многим молодым, правда, не все так считают: нашлись среди фанов в сети и такие, которые ясно высказали певице, что та заметно постарела.

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