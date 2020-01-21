Российский ведущий и пародист Максим Галкин показал, как проводит вечер в кругу семьи
Видео он опубликовал в сториз в инстаграм, на котором 6-летние сын и дочь Галкина и Аллы Пугачевой играют вдвоем, пишет Politeka.
На видео можно разобрать отрывки фраз детей звездных родителей. По их словам можно понять, что Гарри и Лиза играют в Гарри Поттера.
– За минуту колдовство можно снять, – говорит Лиза.
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– Зато у них в животе теперь шрамы, – отвечает Гарри.
Максим Галкин у них спросил, что они делают, неужели зелья варят, на что дети повели маму с папой показывать «кристаллы». После чего дети в забавной манере начали спорить, кто покажет, а кто достанет эти кристаллы.
«Я их спрятал в этом месте так, что никто не разгадает. Мы сегодня уже 8 кристаллов нашли. Это новая коробка», – сказал сын Галкина, в его юмористической манере.
После чего дети продемонстировали три пирожка, которые испекли по поваренной книге Гарри Поттера.
«Это жаба в тесте для того, чтобы спать? Дайте мне, я такое люблю!», – сказала сама Пугачева у деток за кадром, но на видео не показалась, на что дети хором прокричали: «Мама! Оно невкусное!».
Алла Борисовна ответила на это: «Я хотя бы посплю».
Дети пообещали, что еще сделают таблетки усыпительные.
Отметим, что Гарри и Лиза Галкины наперебой кричали «мама» и соревновались за внимание Аллы Пугачевой, пока Максим Галкин снимал все на видео. Голос Пугачевой был уставшим, но счастливым.
Напомним, что Пугачева в прозрачной юбке сверкнула голыми ногами перед Галкиным: "Это уже слишком".
Как сообщала Politeka, невестка Пугачевой оголилась на безлюдном пляже ради жарких кадров: «лишает дара речи».
Также Politeka писала, что Галкин насмешил дерзкой выходкой, Пугачевой должно быть стыдно: "Острая попка".