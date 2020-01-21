Российский ведущий и пародист Максим Галкин показал, как проводит вечер в кругу семьи

Видео он опубликовал в сториз в инстаграм, на котором 6-летние сын и дочь Галкина и Аллы Пугачевой играют вдвоем, пишет Politeka.

На видео можно разобрать отрывки фраз детей звездных родителей. По их словам можно понять, что Гарри и Лиза играют в Гарри Поттера.

– За минуту колдовство можно снять, – говорит Лиза.

– Зато у них в животе теперь шрамы, – отвечает Гарри.

Максим Галкин у них спросил, что они делают, неужели зелья варят, на что дети повели маму с папой показывать «кристаллы». После чего дети в забавной манере начали спорить, кто покажет, а кто достанет эти кристаллы.

«Я их спрятал в этом месте так, что никто не разгадает. Мы сегодня уже 8 кристаллов нашли. Это новая коробка», – сказал сын Галкина, в его юмористической манере.

После чего дети продемонстировали три пирожка, которые испекли по поваренной книге Гарри Поттера.

«Это жаба в тесте для того, чтобы спать? Дайте мне, я такое люблю!», – сказала сама Пугачева у деток за кадром, но на видео не показалась, на что дети хором прокричали: «Мама! Оно невкусное!».

Алла Борисовна ответила на это: «Я хотя бы посплю».

Дети пообещали, что еще сделают таблетки усыпительные.

Отметим, что Гарри и Лиза Галкины наперебой кричали «мама» и соревновались за внимание Аллы Пугачевой, пока Максим Галкин снимал все на видео. Голос Пугачевой был уставшим, но счастливым.

Напомним, что Пугачева в прозрачной юбке сверкнула голыми ногами перед Галкиным: "Это уже слишком".

Как сообщала Politeka, невестка Пугачевой оголилась на безлюдном пляже ради жарких кадров: «лишает дара речи».

Также Politeka писала, что Галкин насмешил дерзкой выходкой, Пугачевой должно быть стыдно: "Острая попка".