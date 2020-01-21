Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева засветила роскошные формы в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Астафьева делает упражнение «тяга к подбородку в блоке», и интересуется у тренера: «К какому из подбородков тянуть – к первому или второму?».

После этого Астафьева ехидно смеется и начинает делать упражнение.

Популярные статьи сейчас

Кейт Миддлтон в кружевах поразила внешностью после побега Меган Маркл: фото облетели сеть

Роспуск Верховной Рады: Разумков сделал важное заявление

Дочь Джоли резко изменилась после гормональных препаратов: «Боже, да ее не узнать!»

Бывший муж Собчак ошеломил страшным заявлением: «Руки сломали…»
Показать еще

Как можно заметить, форма певицы эффектно подчеркивает ее формы, особенно пышную грудь.

Как сообщалось ранее, певица Даша Астафьева показала постельное фото без одежды.

На снимке Даша позирует в постели и легла боком. Ногу Астафьева расположила так, чтобы одеяло помогло прикрыть интимную зону, в чем помогло одеяло. А вот грудь была полностью открытой, хотя певица нарисовала на главных "точках" ответ на вопрос на черном фоне. При этом артистка была с короткими пышными черными волосами. Фото получилось очень жарким и соблазнительным.

"Как считаете, какая ваша самая удачная роль", - задали вопрос Даше. 

Астафьева ответила, что "роль в playmate в 33".

Remote file

Напомним, Даша Астафьева показала сочных «двойняшек» в откровенном платье

А еще Politeka писала, что Астафьева устроила на полу тренировку для идеальных форм

Также Politeka сообщала, что Бесстыжая Астафьева легла на пол и показала роскошное тело в бархате