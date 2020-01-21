Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева засветила роскошные формы в облегающем наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Астафьева делает упражнение «тяга к подбородку в блоке», и интересуется у тренера: «К какому из подбородков тянуть – к первому или второму?».
После этого Астафьева ехидно смеется и начинает делать упражнение.
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Как можно заметить, форма певицы эффектно подчеркивает ее формы, особенно пышную грудь.
Как сообщалось ранее, певица Даша Астафьева показала постельное фото без одежды.
На снимке Даша позирует в постели и легла боком. Ногу Астафьева расположила так, чтобы одеяло помогло прикрыть интимную зону, в чем помогло одеяло. А вот грудь была полностью открытой, хотя певица нарисовала на главных "точках" ответ на вопрос на черном фоне. При этом артистка была с короткими пышными черными волосами. Фото получилось очень жарким и соблазнительным.
"Как считаете, какая ваша самая удачная роль", - задали вопрос Даше.
Астафьева ответила, что "роль в playmate в 33".
Напомним, Даша Астафьева показала сочных «двойняшек» в откровенном платье
А еще Politeka писала, что Астафьева устроила на полу тренировку для идеальных форм
Также Politeka сообщала, что Бесстыжая Астафьева легла на пол и показала роскошное тело в бархате