Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева без стыда вывалила своих «двойняшек» в откровенном платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.
«Снимаю», - коротко говорится в подписи.
На опубликованном снимке Астафьева позирует в платье с глубоким декольте без белья, эффектно подчеркивая сочные формы. Рядом с ней можно заметить двух женщин.
Зеленский неожиданно изменил возраст призывников, этого многие боялись: «Уже не с 20»
Внучка Ротару показала свой роскошный дом, личное видео: "Я очень люблю, когда..."
В окопах АТО не сидел: министр обороны наградил себя премией, даже Зеленский позавидует
Кошевой из Квартал 95 набросился на жену, кадры семейного скандала: «Ты куда меня вообще...?»
«Любови мои», - подчеркивается на другом снимке.
Обратим внимание, что поклонники звезды остались безмолвны – кадры Астафьева выбросила в Сторис.
Как сообщалось ранее, известная украинская певица Даша Астафьева показала новый яркий белый образ в классическом костюме
Даша в этот раз позировала в белых штанах и пиджаке, который был застегнут только на одну пуговицу. В его разрезе можно оценить формы знаменитости. На первом фото Дашу сняли во весь рост и она взялась одной рукой за талию, а на втором - более крупным планом и можно оценить мейкап певицы.
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Звезда представила необычные кадры из фотосессии, выставив нежное фото с видом на ее формы в тонком черном белье, расшитое кружевами и удивив при этом поклонников необычной и увлекательной задумкой. В руках звезда держит дополнение необычного образа - огромные крылья, состоящие из больших черных перьев.
Напомним, Астафьева сняла все лишнее и без стыда показала свою темную сторону
А еще Politeka писала, что бесстыжая Астафьева подчеркнула пышные формы и покрутилась перед зеркалом
Также Politeka сообщала, что Астафьева с Добкиной потрясли румяными «булочками» на публике