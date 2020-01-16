Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева без стыда вывалила своих «двойняшек» в откровенном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

«Снимаю», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Астафьева позирует в платье с глубоким декольте без белья, эффектно подчеркивая сочные формы. Рядом с ней можно заметить двух женщин.

«Любови мои», - подчеркивается на другом снимке.

Обратим внимание, что поклонники звезды остались безмолвны – кадры Астафьева выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Даша Астафьева показала новый яркий белый образ в классическом костюме

Даша в этот раз позировала в белых штанах и пиджаке, который был застегнут только на одну пуговицу. В его разрезе можно оценить формы знаменитости. На первом фото Дашу сняли во весь рост и она взялась одной рукой за талию, а на втором - более крупным планом и можно оценить мейкап певицы.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Звезда представила необычные кадры из фотосессии, выставив нежное фото с видом на ее формы в тонком черном белье, расшитое кружевами и удивив при этом поклонников необычной и увлекательной задумкой. В руках звезда держит дополнение необычного образа - огромные крылья, состоящие из больших черных перьев.

Напомним, Астафьева сняла все лишнее и без стыда показала свою темную сторону

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