Известная украинская певица Даша Астафьева показала постельное фото без одежды

На снимке Даша позирует в постели и легла боком. Ногу Астафьева расположила так, чтобы одеяло помогло прикрыть интимную зону, в чем помогло одеяло. А вот грудь была полностью открытой, хотя певица нарисовала на главных "точках" ответ на вопрос на черном фоне. При этом артистка была с короткими пышными черными волосами. Фото получилось очень жарким и соблазнительным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как считаете, какая ваша самая удачная роль", - задали вопрос Даше.

Астафьева ответила, что "роль в playmate в 33". Скорее всего, она имела ввиду, что в 33 года она снялась.

На втором снимке Астафьева уже позировала в латексных штанах и корсете из жемчуга, скорее всего. Плечи были открытыми и Даша позволила оценить объемные формы. Певица при этом была уже с длинной прической, ведь прядь волос облегла оба "персика".

У Астафьевой спросили о любимом концертном костюме, на что она и оставила эту фотографию.

Фанаты не смогли прокомментировать публикации, так как они были опубликованы в сторис. Также снимки не получили лайков, ведь такая функция тоже там отключена.

Ранее мы сообщали, что Даша Астафьева напугала постаревшим видом.

Так, в этот раз в ее профиле в соцсети инстаграм появилось новое фото, где она предстала лет на 40 старше.

Астафьева разрешила пользователям сети задавать вопросы и отвечала на самые интересные из них.

Так, на шутливый вопрос: «Ты с 19 мини-стринги носишь?», она ответила необычным фото, на котором состарила себя с помощью фотошопа на десятки лет.

«Все уже, сынок, иди ложись спать... Поздно о стрингах!», – написала она.

На опубликованном кадре Даша Астфьева изображена в одном бюстгалтере, а ее тело покрыто глубокими морщинами.

Напомним, Даша Астафьева показала сочных «двойняшек» в откровенном платье

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