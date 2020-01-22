Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, то ли и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

Тем не менее, несмотря на скрытность, уже стало известно: Волочкова планирует свадьбу в этом году. Так, скандальная звезда уже определилась с датой торжества. Анастасия рассказала о свадьбе, когда праздновала день рождения 20 января.

"Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символическую. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020", - отметила артистка. Предлагаем вам вспомнить по этому поводу топ самых скандальных шпагатов будущей невесты.

Ранее же Волочкова похвасталась серией новых кадров, вызвав довольно неоднозначную реакцию среди пользователей. Все из-за ее провокационных нарядов. Волочкова снялась стоя в одном лишь крошечном бикини, причем держа на руках собачку.

Сама она нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес.

«Дорогие мои. Отключаю комментарии и не читала их ранее! Не гонюсь за количеством лайков и поклонников.. Я дорожу тем,что люди меня любят!🙏😊🌴 И дорожу тем, что я люблю и любима!🙏🌺🐣

Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого

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