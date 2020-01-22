Меган Маркл выглядит абсолютно счастливой и довольной жизнью, сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Daily Mail

Британское издание в подписи к фотографии написало: “Ее королевское счастье. Меган светится, когда она выгуливает собак с Арчи, а принц Гарри, наконец, садится на рейс в Ванкувер, чтобы начать свою новую жизнь после своего последнего королевского сражения”.

Многие пользователи поддержали Меган комментариями, отметив, что она реально выглядит счастливой.

“Я не знаю их лично, но они кажутся действительно хорошими людьми, и я счастлив, что они начинают обретать мир и счастье”, “Она в восторге, не вините ее! Она так счастлива, просто сияет”, “Мир, я уверен”, "Не разрешали делать это два года".

Напомним, что на днях принц Гарри сделал официальное сообщение, поясняющее его уход от королевских обязанностей. Он пояснил, что они с супругой Меган Маркл были бы счастливы служить британской короне. Однако пристальное внимание прессы не дает им это сделать.

После ряда официальных мероприятий принц собирается отправиться в Ванкувер, где уже находятся Меган маленьким сыном Арчи. Меган Маркл тем временем постепенно привыкает к жизни вне королевской семьи.

Однако даже после официального ухода от королевских обязанностей жизнь Меган Маркл и Принца Гарри все также находится под пристальным взором общественности. На фото выше особое внимание аудитории соцсетей привлекло то, как Меган несла малыша. Многие комментаторы неприменули дать ей свой совет.

Пользователи Твиттера решили, что герцогине обязательно необходима помощь няни. «Вы только посмотрите на это! Малышу же совершенно неудобно!», «Хотя бы охранники могли бы ей помочь, иначе Арчи просто вывалится!» — пишут интернет-пользователи в комментариях.

Впрочем, другие пользователи даже уверены, что знаменитость специально попалась на глаза папарацци такой счастливой. Ведь сегодня в Букингемском дворце проходило светское мероприятие, где присутствовали многие старшие члены королевской семьи. Не самое жизнеутверждающее мероприятие.

Жизнь Меган действительно сильно изменилось, ведь ее 2 года даже не разрешали садиться за руль, пользоваться некоторыми вполне обычными благами цивилизации.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

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