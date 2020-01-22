Популярная турецкая актриса участвовала в кинофестивале в Доминиканской Республике, передает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости

Мерьем Узерли получила звание “Лучшая иностранная киноактриса” на международном кинофестивале Сana Dorada Festival, который проходил в популярном курортном регионе Доминиканской республики Кап Кана.

В своем Instagram актриса поделилась фотографиями с площадки фестиваля. На ней одето белое кружевное платье до пола, которое тем не менее показывает плечи и роскошную грудь.

В комментарии к фото звезда поделилась счастьем от наград.

“Я более чем счастлива, благодарна, признательна, польщена... большое спасибо членам правления, организаторам и всей команде за эту прекрасную награду этого невероятного кинофестиваля @canadoradafestival”, - написала Мерьем.

Она призналась, что счастлива построить мост между латиноамериканской индустрией развлечений и голливудской индустрией.

Фотографии счастливой Мерьем набрали уже около 74 тыс лайков. В комментариях под фото пользователи принялись поздравлять актрису с наградой и отметили ее белоснежный наряд: “Мой прекрасный ангел”, “Власть султана - это ты”, “Ты великолепна”.

Напомним, что Узерли сыграла в сериале "Великолепный век" Роксолану.

Ранее Мерьем Узерли показала свежее фото возле окна самолета. На снимке она позирует в закрытой одежде, но явно видны ее чуткие губки - некоторые поклонники пишут под снимком, что девушка несколько злоупотребляет уколами, а ее губы и без инъекций хороши.

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