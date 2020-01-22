Известный блогер Лена Миро раскрыла детали расставания звездной пары.

Подробности ссоры она описала в своем блоге на ЖЖ, передает Politeka.net. По словам Миро, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган расстался с актрисой Нино Нинидзе, с которой у него был серьезный роман.

Как объясняет Миро, Нинидзе, вероятнее всего, закрутила роман с режиссером Шотой Гамисония. В его фильме она играет главную роль. Именно это и послужило поводом для разрыва отношений. Более того, появилась информация о том, что артистка беременна. Из-за этого обстоятельства пара планировала сыграть свадьбу уже в марте. Но не сложилось.

«Конечно, рассуждать о том, чей ребенок на самом деле в животе Ниночки, пока рано, но все равно очень грустно. Едва оправившись от измены Ксении, Максим снова поверил в любовь», - отметила Лена Миро.

По ее словам, Максим любил Нинидзе.

Напомним, что на днях Максим Виторган опубликовал на своей странице в Инстаграм странную сторис. Он запостил цитату российского классика Льва Толстого: «Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается».

Нино в свою очередь опубликовала совместное фото с актером. Пользователи активно комментируют фотографию, расспрашивая у актрисы, действительно ли разрыв с Виторганом – это правда.

«Яндекс переполнен - беременная Нино ушла от Виторгана прямо перед свадьбой. Не хочется верить в такой бред», «А мне нравится Максим, и чего его все бросают?», «Сначала бросила мужа, потом Виторгана. Везде ищет выгоду. Находит более выгодный вариант и уходит к нему. Я если честно, рада что они расстались. Максим заслуживает более образованную, более красивую и более умную женщину, а самки, которые выжидают подходящий момент и перепрыгивают на другого пусть идут лесом».

Есть и те, кто поддерживает пару.

«Эй!! Даже не вздумайте расставаться, и только благодаря вам поверила, что настоящая Любовь существует... Как в книгах и кино)) моя любимая пара...».

Напомним, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына: «Всю ночь с…».

Как сообщала Politeka, Максим Виторган ошеломил страшным заявлением: «Руки сломали…».

Также Politeka писала, что бывший муж Собчак опозорил Путина за слова об Украине: "Как же это отказывается?".