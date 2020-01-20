Колишній чоловік одіозної телеведучої Ксенії Собчак актор Максим Віторган здивував шанувальників своїм дивним постом в соціальних мережах.

На своїй сторінці в Instagram Віторган опублікував цитату російського класика Льва Толстого про зраду, передає Politeka.net. Російські ЗМІ припустили, що така заява артиста може бути пов'язана з його коханою 28-річною актрисою Ніно Нінідзе. Журналісти не раз заявляли, що роман акторів стрімко розвивається і справа йде до весілля. Деякі ЗМІ навіть писали, що дівчина вагітна від Віторгана, тому що останнім часом постійно приховує живіт на фотографіях.

Але опублікована сторіс дала привід для роздумів.

«Коли тебе зрадили — це все одно, що руки зламали. Пробачити можна, але от обійняти вже не виходить», - говорить цитата.

Показово, що ніяких пояснень 47-річний артист не дає. Ніно, у свою чергу, опублікувала спільну фотографію з Віторганом на своїй сторінці в Instagram. Фото дівчина залишила без підпису. Шанувальники не стали закидати зірку питаннями про стосунки з Віторганом, а вважали за краще зробити парі масу компліментів.

«Такі живі і справжні, завжди в доброму гуморі та з посмішкою, дуже приємно дивитися на вас. У самої піднімається настрій», «Відчуття, що знайшли один одного інтелігенти, які вміють кайфувати від життя... Хіпстерігенти».

Багато шанувальників звернули увагу на схожість акторів, а частина фанів заявили, що їх пара виглядає дуже гармонійно.

Відзначимо, що Віторган вже переживав зраду близької людини. Його колишня дружина Ксенія Собчак пішла від нього до режисера Костянтина Богомолова. До кінця не ясно, чи були зради з боку Собчак, але точно була бійка Віторгана і Богомолова через неї.

Нагадаємо, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойне листування з нянею їх сина: «Всю ніч з…».

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