Новый образ певицы не всем пришелся по вкусу

Новая фотография певицы шокировала некоторых поклонников, передает Politeka.net со ссылкой на Instagram Таисии Повалий

Популярная украинская певица, которая проживает в России, Таисия Повалий опубликовала в своем Instagram фото, которое приурочено к выходу новой песни.

“Друзья мои, я намекнула в конце прошлого года, что готовлю новый шедевр от прекрасного творческого дуэта Михаила Гуцериева и Виктории Коханой! Я снова в Восторге!!!”, - написала Повалий.

Певица уверена, что поклонникам обязательно понравится эта работа, поскольку “все песни, написанные этими авторами, особенные”.

Повалий также сообщила, что впереди ее ждет презентация песни и съемка клипа.

“Сейчас насыщенный и плодотворный период, Любимые мои! Спасибо, что ждёте, спасибо, что со мной!”, - написала она.

Тем временем пользователи в комментариях обратили внимание на новый, мало узнаваемый образ Повалий и ее заметно увеличившиеся губы.

“Зачем же так изменять фото , до неузнаваемости?”, “Она здесь на Лабоду похожа” .

Нашли и те пользователи, которые оценили фото. “Ждём, я уверена это будет мега-супер!!! Мне так нравится это фото, если не ошибаюсь Тая на нем в красном”.

Также многие фанаты написали, что с нетерпением ждут релиза песни.

“Ой,как хочется услышать уже. Конечно ждём...с нетерпением и конечно мы с вами,Тая,НАВСЕГДА!!!”

Также стоит упомянуть, что человек Поавлий Игорь Лихута откровенно рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся перед Новым годом. "Начало года я провел в больнице. Три дня в частной клинике мне кололи разные лекарства, делал КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня навещала", - написал он.





Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

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