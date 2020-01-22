За 19 лет на сцене Тина Кароль значительно изменилась, пишет Клатч

Популярная украинская певица Тина Кароль радует своих поклонников не только песнями. Везда часто появляется в качестве ведущей и члена жюри на различных популярных украинских шоу.

Так, в 2019 году знаменитость была тренером шоу "Голос", чуть позже она побывала в роли ведущей gold room телешоу "Танцы со звездами". Певицу фанаты ценят явно не только за ее музыку, но и за эффектные образы на сцене.

19 января стартовал очередной сезон популярного украинского вокального шоу "Голос", в котором Тина стала одним из тренеров. Ее коллегами оказались другие известные исполнители: Дан Балан, Потап с Настей Каменских и Дмитрий Монатик.

Недавно в сеть попала архивная фотография певицы за 2006 год, где Кароль запечатлена на взлете своей карьеры. Фотография певицы красуется на обложке глянцевого мужского журнала, где она позирует в соблазнительном образе.

Можно отметить, что волосы Тины были гораздо длиннее, а лицо смотрелось хорошо практически без косметики. На снимке тогда еще восходящая звезда стоит подняв руки вверх и согнув их в локтях над головой.

Фанаты отмечают, что и в свои 34 года певица все еще выглядит потрясающе. Однако по сравнению с юностью лицо Кароль достаточно заметно изменилось. Это заставляет ее фанатов подозревать в том, что она прибегала к услугам профессионалов в бьюти-сфере.

Старт нового сезона вокального шоу "Голос країни" был богатым на события. Но больше всего зрителям запомнилась пламенная "ссора" между судьями Тиной Кароль и Даном Баланом, которым, к тому же, приписывают романтические отношения.

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