Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы Nikita, похвасталась голыми ногами в автомобиле

Звезда порадовала поклонников свежим фото в автомобиле, где засветила обнаженные ножки, пишет Рoliteka.net со ссылкой на личную страницу певицы в соцсети.

Так, она засветилась на фото в одном черном боди и длинной шубе, солнцезащитных очках за рулем автомобиля.

«Села не в кабриолет, но уехала», – подписала она фото.

В комментариях пользователи сети начали подшучивать с внешнего вида звезды.

«Холодно ещё в кабриолете», «Боди под шубу пойдет», "Колготы б одела простудишься же", – пишут в сети.

Напомним, что ранее певица показала свой наряд в народном стиле в инстаграме. На фото она позирует размахивая руками в платье кирпичного цвета с белой нашивкой и бахромой. На голове у звезды – замысловатая прическа с обручем.

Напомним, что ранее Кумейко фото в откровенной позе. Звезда в свитере и белых шортах предстала в необычной локации. Кумейко находилась в белой комнате возле окна. Девушка присела на табуретку, расставив ноги. Кроме описанного свиттера и шорт на певице обуты длинные сапоги на каблуках.

Анастасия посмотрела в камеру, приподняв подбородок. Макияж с акцентом на глаза придал образу обворожительности. А "зализанные" волосы смотрелись на украинской знаменитости великолепно. Завершил образ светлый маникюр.

За 40 минут пост звезд собрал более 1000 лайков и много комменнтариев.

"Первый👍 лучшая!!", "Классные сапожки и свитер.👌😉", "Такие фото вдохновляют как и в клипе "авокадо"🔥🔥💗💗", "Вот это-ЙОГА!!", "🤔 Долго Вас пришлось ждать. Но всё равно приятно 😂💐", "Невероятная💙", "Как всегда божественно выглядите 👍👍👍🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

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