В Житомирской области в ДТП разбилась близкая подруга украинской телеведущей Ольги Фреймут Соломия Островская

О трагедии сообщила сама Ольга Фреймут социальных сетях. Островская владела популярной клиникой хирургии во Львове Genesis. Ольга дружила с Соломией. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Женщина попала в аварию 20 января рано утром. Ее автомобиль столкнулся с грузовиком, которым управлял 30-летний житель Закарпатской области. Островская ехала в Киев, но погибла на месте события от полученных тяжелых травм. Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.

Также появилась информация от свидетеля аварии о том, что у Островской не было шансов. Об этом рассказали региональные СМИ.

Очевидец заявил, что погибшая ехала на трассе крайне агрессивно. При скоростном ограничении она пыталась обогнать другие автомобили.

"Я сбрасываю, Nissan немедленно меня обгоняет. Само по себе не наказуемо, но когда на участке с явными признаками ремонта ставят знак двадцать, а на улице темно, риск попасть в яму, дорожный шов или еще на какую-то беду возрастают многократно. Игнорирование этого обстоятельства – риск, который трудно оправдать выигрышем по времени, поскольку трафик все равно плотный", - рассказал очевидец.

После того, как жительница Львова обогнала очевидца, она оказалась еще за двумя машинами. Потом она решила еще раз обогнать ближайшее авто.

"Машина, которая едет перед ней, уже практически поравнялась с фурой, которая едет навстречу. То есть, обгон двух машин одним маневром невозможен. Вероятно, в этот момент водитель неверно оценивает ситуацию, не замечая вторую машину, или игнорируя ее… Выехав на встречную полосу, оказывается перед фурой, и должна понимать, что обгон невозможен, и надо вернуться, благо попутные машины еще далеко. Но здесь, наверное, водитель отвлекается, и машина едет прямо навстречу фуре по ее полосе", - отмечает Алексей Филановский.

Но, как заявляет водитель авто, в последний момент бизнесменша вывернула руль и пыталась вернуться в свою полосу, но времени не хватило. После этого случилось столкновение, которое не оставило шансов на спасение.

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