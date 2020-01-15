Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала, как занимается с партнершей в зале

На кадрах видно Олю в кроссовках, лосинах и футболке, скорее всего. Фреймут легла на спину а ноги раздвинула и положила под себя. При этом ее держит вторая неизвестная девушка. На ролике можно оценить идеальную талию телеведущей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить данный ролик или написать комментарии. Он был размещен в сторис, где такой возможности нет.

Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места.

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала новый яркий образ в красном платье.

На фото Оля позирует в шикарном красном прозрачном платье. Декольте оказалось в нем довольно приличным и можно заметить, что Фреймут решила обойтись без белья. Отметим,. что платье на телеведущей прозрачное.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"В таком платье только в Голливуд или на Нобель Фест", "Красавица", "Очень красивая", "Леди, в красном вы прекрасны", "Роскошная", "Оля, невероятно красивое платье. Вам идет. Вы красавица", "Платье просто бомба", "Красота".

Сообщалось, что дочь Ольги Фреймут удивляет фотографиями, которые регулярно выкладывает в сеть.

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл быстро взрослеет.

Она с удовольствием примеряет на себя взрослые образы. Соответственные фото в модных нарядах и с трендовым мейк-апом Злата активно размещает в Инстаграме.

На своей странице в соцсети Злата часто размещает селфи и фото из повседневной жизни. Иногда с мамой.

пользователи сети заметили, что девушка часто путешествует и выразили свое недовольство, заявив, что за деньги родителей можно посетить все страны мира. Также некоторые фолловеры девушки заметили схожесть с мамой и написали что у Златы такая же форма икр на ногах, и что девушка часто позирует на фото, как мама Ольга Фреймут.

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