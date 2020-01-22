София Ротару, несмотря на предыдущие заявления, снова выступила в России

Легендарная украинская певица снова попала в скандал из-за концерта на территории страны-агрессора. Так, выяснилось, что артистка спела на юбилее Этери Карапетян, жены миллиардера Самвела Карапетяна, в Москве (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На празднике Ротару исполнила свои самые популярные хиты, а также спела дуэтом с Филиппом Киркоровым. Видео их выступления появилось на одном из фан-аккаунтов певца в Инстаграм. Известно, что на празднике Ротару была в отличном настроении: певица шутила и с удовольствием общалась с публикой.

"У вас такой мощный симбиоз энергетический.... Такое слияние душ и тел.... что эта энергетика передается на большое расстояние и начинает пробуждать сексуальные чакры", "Натянули,все что можно,отвратительная баба, а Филипп красава", "Хорошее такие", "Какая противная", - пишут люди в обсуждении выступления в сети.

Помимо нее на празднике выступали Николай Басков, Сосо Павлиашвили, «Бурановские бабушки» и зарубежные гости: Ricchi e Poveri и Томас Андерс.

Этим выступлением Ротару, вероятно, разозлит многих своих поклонников. Дело в том, что в декабре 2018 года директор артистки заявил, что она отказывается от частных выступлений в России, так как предпочитает оставаться вне политики. Тем не менее в конце прошлого года певица не выдержала, и все же отправилась выступать в Россию. Ее решение раскритиковали многие украинцы.

Напомним, Ротару выступила в "Голубом огоньке" на российском Первом канале сразу после речи президента Владимира Путина. Данный факт вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. К тому же, перед речью президента Владимира Путина выступила Алла Пугачева.

В сети прокатилась буря негодования по этому поводу. Пользователи интернета считают, что на Первом канале ничего не изменилось и все осталось, как в советские времена.

Напомним, Ротару ошеломила внешним видом после слухов о болезни.

Как сообщала Politeka, Ротару закрутила тайный роман: "криминальный авторитет и...".

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