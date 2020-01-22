Брат украинской певицы Tayanna Миша Марвин, который недавно записал песню с Ани Лорак, стал жертвой грабителей по дороге в Украину

Российский певец украинского происхождения рассказал о приключившемся с ним несчастье на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис, передает Politeka. По его словам, он решил проведать родителей, которые живут в Украине, и купил билеты на поезд из Москвы в Одессу.

Артист ехал в вагоне СВ, однако и это не уберегло его от ограбления. По словам Марвина, ему в чай подсыпали снотворное, а когда он проснулся, то выяснил, что его обокрали.

«Вы вырубаетесь и остаетесь без денег. Проверено на собственной шкуре», - пожаловался певец.

В связи с этим он посоветовал своим подписчикам быть более осторожными в поездах.

Марвин добавил, что все же добрался до дома и встретился с семьей.

Отметим, что ранее Марвина и Ани Лорак жестко раскритиковали за новую песню, которую они записали дуэтом. Трек появился на YouTube-канале "Первое Музыкальное". Также исполнители прокомментировали новую работу на личных страницах в Instagram.

"Нужно вовремя уходить с плохого фильма, увольняться с нелюбимой работы и заканчивать отношения, у которых нет будущего", – написал Миша Марвин.

Лорак же пожелала на своей странице, чтобы "эта правдивая история согревала сердца". Композицию она назвала «невероятно красивой, душевной песней о любви».

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на совместный трек Лорак и Марвина. Многие написали, что это "дешевая попса с примитивным текстом". А также, что они "не смогли его дослушать".

«А чё все песни на один лад одно и то же слова только разные», «Зачем тратить такой красивый голос, на ТАКИЕ песни???», «Дешевая попса», - писали в сети.

Напомним, запроданку Лорак разнесли в пух и прах из-за новой песни с братом Таяны: "Дешевая попса".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак взялась за брата Tayanna, с чьим мужем крутила любовь.

Также Politeka писала, что Ани Лорак решила повторить стиль молодого любовника и ошарашила видом.