Моника Беллуччи напугала постаревшим видом во время последнего выхода в свет

Известная голливудская актриса засветилась в роскошном наряде на показе Alexandre Vauthie на днях в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала лаконичный черный брючный костюм с черной блузкой, которую украсила серебряной цепочкой. Ее фото опубликовали различные известные аккаунты в социальной сети инстаграм.

Ее образ восхитил поклонников, но многие уже отметили, что 55-летняя звезда любимых фильмов не выглядит так как раньше и заметно постарела.

Ее брюки с высокой посадкой не обтягиваю по обыкновению ноги, а свободно свисали в низ. Но каблукам итальянская актриса не изменила и выбрала туфли на высоких каблуках, а в руки взяла клатч в тон всему наряду. Волосы ей уложили в объемную укладку, а макияж сделали в коричневых тонах, который старит ее лицо еще больше.

Напомним, что Моника Беллуччи поразила эффектным видом в рекламном ролике. Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для рекламного видео, как в откровенном платье делает себе макияж. На кадрах можно разглядеть впечатляющее декольте и яркие черты 55-летней актрисы.

Изначально над образом актрисы эфектно порадотали стилисты, а Моника уже внесла завершающие штрихи. А именно – накрасила прямо в кадре губы ярко красной помадой.

Она флиртующе улыбалась на камеру, опускала глаза ниц, крутилась и играла глазами. Ее невероятную красоту и очарование по достоинству оценили в сети. В комментариях под видео поклонники актрисы начали дарить ей всевозможные самые приятные комплименты.

Интересно, что в течении одного дня видео с Моникой Беллуччи набрало полмиллиона отметок «мне нравится» и тысячи комментариев от пользователей сети.

Напомним, Моника Беллуччи заинтриговала новым мрачным образом: «Словно вдова».

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