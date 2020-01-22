Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева удивила сеть новой внешностью, сделанной благодаря фильтрам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Вечер в хату)», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Астафьева позирует с фильтром на лице, который делает его «располневшим». Хотя сама девушка выглядит довольной и улыбается.

На другом снимке Астафьева позирует вместе с известным украинским фотографом Соней Плакидюк.

«Зважені і щасливі», - подчеркивается в сообщении.

Уточним, что поклнники Астафьевой остались безмолвны – фотографии девушка опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, Даша Астафьева засветила роскошные формы в облегающем наряде

Так, Астафьева делает упражнение «тяга к подбородку в блоке», и интересуется у тренера: «К какому из подбородков тянуть – к первому или второму?».

После этого Астафьева ехидно смеется и начинает делать упражнение.

Как можно заметить, форма певицы эффектно подчеркивает ее формы, особенно пышную грудь.

певица Даша Астафьева показала постельное фото без одежды.

На снимке Даша позирует в постели и легла боком. Ногу Астафьева расположила так, чтобы одеяло помогло прикрыть интимную зону, в чем помогло одеяло. А вот грудь была полностью открытой, хотя певица нарисовала на главных "точках" ответ на вопрос на черном фоне. При этом артистка была с короткими пышными черными волосами. Фото получилось очень жарким и соблазнительным.

Напомним, Даша Астафьева показала сочных «двойняшек» в откровенном платье

А еще Politeka писала, что Астафьева устроила на полу тренировку для идеальных форм

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