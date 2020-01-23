Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

В разделе Стори артистка представила сразу два фото из отдыха. На первом снимке Светлана позировала в золотистом купальнике и синем платье с вырезами, а на втором певица позировала в удобной одежде - свободных черных штанах, ботильонах на среднем каблуке и дополнила стильный лук необычным кожаным пальто.

Глаза Светлана привычно скрыла за солнцезащитными очками. Похоже, артистка направлялась на очередной концерт после завершения отдыха, поэтому снялась безо всяких украшений и подходя к вертолету.

Незадолго до этого Светлана Лобода показала совместное фото со своей дочерью.

На снимке Светлана и дочь Тильда. В руках Лобода держит книгу, которая закрывает лицо малышки, ведь она никогда не показывает внешность Тильды.

Можно увидеть, что певица в этот раз позирует в топе. Певица также показала на камеру накрашенные красные ногти. Светлана и Тильда позировали с распущенными волосами.

"Любовь моя изучает мир", - написала Лобода под фото.

Фанаты успели поставить 20 тысяч лайков за час и множество комментариев:

"Светочка. Ты огонь", "Я познаю мир", "Знакомая эмблема на книге внизу справа. Я знаю, откуда она", "Растет маленький гений", "Видно не только мир, а и разные языки", "Когда личико Тильды покажете, не мучайте нас", "Почему лицо дочки все время закрываете?", "Маленькое чудо - Тильда. Дай Бог здоровья Вашей принцессе", "Такой ангелочек. Дай Бог здоровья, счастья и удачи на ее долгом жизненном пути".

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