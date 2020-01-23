Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли появилась на церемонии награждения кинофестиваля в экстравагантном красном платье

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы

Мерьем Узерли продолжает радоваться своему успеху на кинофестивале в Доминиканской Республике. Напомним, что звезда “Великолепного века” на Сana Dorada Festival получила звание “Лучшая иностранная киноактриса”.

В этот раз звезда опубликовала фото с церемонии награждения. В руках сияющей от счастья актрисы держит приз фестиваля в виде вздымающихся вверх прямоугольных фигур.

Актриса надела на церемонию яркое красное платье фатиновыми вставками, что делает образ схожим с некой экзотической птицей, наподобие колибри. Конечно же, Мерьем не забыла продемонстрировать и всему миру и свою роскошную грудь - платье подобрано с расчетом, чтобы все могли оценить. Образ актрисы дополняет макияж, которые подчекривает глубину голубых глаз и пышные губки.

“Я более чем счастлива, благодарна, признательна, польщена... большое спасибо членам правления, организаторам и всей команде за эту прекрасную награду этого невероятного кинофестиваля @canadoradafestival”, - написала Мерьем у себя в Instagram. Также Мерьем призналась, что счастлива быть мостом между латиноамериканским кино и Голливудом.

На одном из фото Мерьем позирует в обнимку с мужчиной, вероятно, одним из организаторов фестиваля.

Поклонники актрисы не преминули снова отметить ее блестящую красоту. “Мои самые теплые поздравления, большим блеском и успехами в предстоящей работе, дай Бог”, “Шикарная красавица”, “Поздравляю, дорога Мерьмер, вы это точно заслужили”.

Среди восторженных откликов отметились и украинские поклонники: “Украина приветствует вас, ждем вас у нас в гостях”, “Я тебе обожню”.

Поклонники из России восторгаются ее кинообразом: “Да нет,есть кому она ещё нравиться,сильная женщина которая прошла свой путь жизни, чтобы выжить и ради детей, не потерять Сулеймана “.

Ранее Politeka писала о том, что звезда "Великолепного века" напугала новыми фото после пластики: "с этим пора завязывать"

Также Politeka писала о том, что актриса Мерьем Узерли засветила грудь в эффектной фотосессии

Также мы писали, звезда "Великолепного века" резко сменила имидж, фото до и после впечатляют: "огненная красота"