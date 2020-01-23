Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская, которую в СМИ уже окрестили невестой Филиппа Киркорова, зажгла в компании известных артистов

Снимки она показала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Любовь Успенская показала снимок, на котором позирует под ручку с актером Александром Домогаровым, а на другом фото она прильнула к Михаилу Ефремову.

«Невероятное счастье встречать любимых друзей за кулисами 👆🏻 Дорогой Михаил Ефремов🥰 как всегда с юмором и хорошим настроением ☄️ И прекрасный @domogarov.aleksandr, Талант с большой буквы👆🏻 Замечательные люди, скрасившие ещё больше этот шикарный день», - написала певица.

Отметим, в сети по-разному отреагировали на пост Успенской. Кто-то восхищается любимой артисткой несмотря ни на что, в то же время другие считают, что ей пора завязывать с пластическими операциями.

«Маска, ещё и в бейсболке», «Люба боится снимать себя "в эмоциях".... Да хватит уже бояться морщин!! Все же знаем кому сколько лет, все мы взрослые люди. Артист на то и артист, а не мумия!!», «Её щеки скоро лопнут», «Какая же вы прелесть», «Как не живая. Где де Ваши красивые черты Люба Любонька...больно смотреть», «Классная, энергичная!!! Молодым фору даст. Умница», «Какая стройная Любовь! Красавица», «Гопница», - комментируют снимки Успенской в сети.

Напомним, Любовь Успенская недавно поразила многих громким заявлением о том, что не против выйти замуж за 52-летнего певца Филиппа Киркорова.

Певица открыла свой бар-караоке, составив артисту конкуренцию, после этого они рассорились.

Позже Киркоров захотел помириться и подарил Успенской платье с милой запиской. После этого Успенская заявила, что "может еще и поженятся".

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