Фотомодель поблагодарила подписчиков за поддержку в сложное время, передает Politeka.net со ссылкой на Instagram Ксении Пунтус

Напомним, что 21-летнюю модель Ксению Пунтус нашли на тротуаре под окнами дома, где проживает внук известного режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. Позднее стало известно, что инцидент произошел из-за алкогольного опьянения. Девушка любила посидеть с гаджетами на подоконнике. В злополучный вечер она проделывала это навеселе, не удержалась и упала. Баков в это время спал.

“За последнюю неделю я прочла и услышала неимоверное количество добрых и искренних слов поддержки. Безмерно радует, что в нестандартных ситуациях люди готовы сплотиться и помочь, поддержать и утешить. Добрые люди есть ! И их много !”- написала девушка в комментарии под коллажем с одной из своих фотосессии.

Пунтус призвала подписчиков оглядываться по сторонам, ведь вокруг очень много искренних и добрых людей. “Счастье быть здоровым человеком в окружении своих родных, а всё остальное - поправимо”, - призналась Ксюша.

В комментариях к фото фолловеры и друзья поддержали Пунтус.

“Поправляйтесь! И пусть у вас все будет хорошо! И аккуратнее с подоконниками))))”, “Ксения, очень сопереживаю вам, сама побывала в чем-то подобном год назад, перелом таза, аппарат, лежать только на спине, ад конечно был тогда, ни чихнуть ни кашлянуть) сейчас все прошло, как и не было ничего, бегаю, плаваю, не хромаю) всё заживет!”, “Поправляйтесь скорее и радуйте людей своей красотой. любовь и красота спасёт”

Надо отметить, что Ксения ответила практически на все добрые пожелания под фото, поблагодарив авторов.

В одном из комментариев пользователи даже поставили под сомнение, что пишет сама Ксения, которая, по сообщениям СМИ, серьезно травмирована. Пунтус призвала не слишком верить новостям. Также она отметила, что ее состояние “С каждым днем все лучше”.

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