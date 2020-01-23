Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.
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Отметим, яркими кадрами звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.
В этот раз счастливая Леся похвасталась новым и естественным образом. По завершению отпуска Леся вернулась в Киев, откуда сразу принялась делиться кадрами в Стори. Как выяснилось, ведущая уже посетила салон красоты и показала себя без макияжа во время процедур.
К слову, днем ранее звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой. Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.
Отметим, во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удоволсьвием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.
«#еда #їжонька #буковель Во время катания на лыжах сжигается 400-600 килокалорий за час- это достаточное количество, чтобы заставить вас бежать за спортивными ботинками.
Когда ты путешествуешь, как дышишь, покоряя новые страны, ты неизбежно пробуешь новую кухню. Мои гурманные замашки расцвели и приумножились. Но украинская кухня это мир божественных вкусов», – написала Леся.
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