Западные СМИ сообщили интересные детали об отношениях голливудских звезд Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

Источник из окружения актеров рассказал, что после встречи на SAG Awards, которая всколыхнула весь мир, Брэд Питт извинился перед своей бывшей женой Дженнифер Энистон и взял на себя ответственность за свои ошибки, пишет издание ЕТ.

По словам источника, актеры забыли об обидах. Сейчас у них очень зрелые отношения.

«Он извинился перед ней за многие вещи, которые создавали проблемы в их отношениях», - рассказал инсайдер.

Еще один человек, близкий к актерам, рассказал, что сегодня отношения экс-возлюбленных вышли на новый уровень.

«Они просто любят и обожают друг друга и стали гораздо более близкими друзьями после развода. У них очень зрелые отношения», - отмечает источник.

Напомним, что фотографии встречи Питта и Энистон за кулисами SAG Awards облетели весь мир. Поклонники артистов восхищались снимками, на которых Брэд и Джен обнимались, держались за руку и нежно смотрели друг на друга. Западный эксперт по языку тела Джуди Джеймс, комментируя снимки, заявила, что актеры много значат друг для друга.

Как известно, Питт и Энистон – одна из голливудских пар, чье расставание фанаты до сих пор не могут пережить. После того, как Питт развелся с Анжелиной, многие надеются на восстановление отношений между Брэдом и Джен.

Пара была в браке пять лет до того момента, как на съемках «Мистер и миссис Смит» Брэд закрутил роман с коллегой по съемкам Анжелиной Джоли. Отметим, что Энистон сама подала на развод, который старалась никогда не комментировать.

Напомним, что Энистон поразила интимным признанием после встречи с Питтом.

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