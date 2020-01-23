Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото с отдыха на Мальдивах.

Снимок она выложила на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. На фото Собчак одета в яркую зеленую тунику и очки. Ее губы накрашены красной помадой. Свой пост ведущая и политик подписала так: «Немного покривляться - дело святое. А еще я считаю, что у меня красивые руки».

За короткое время пост успел набрать более 55 тыс. лайков. Поклонники соглашаются со звездой, что у нее действительно красивые руки.

«Очень красивые. Утонченные, дорогие, правильного аристократичного цвета кожа, и всегда стильно и шикарно «одеты» ваши ручки)», «Руки у Вас, действительно, красивые. Уже давно это заметила», «Ксения у вас красивый мозг», «Тонкие пальцы признак лени! По себе сужу», «А руки и в самом деле красивые, вытянутая кисть, длинные, тонкие пальцы – класс», «И губы бомбезные», - хвалят Собчак фанаты.

Традиционно нашлось с десяток негативных комментариев. Как известно, у Ксении Собчак много хейтеров, которые регулярно пишут ведущей негативные комментарии на ее странице.

«Вы вся страшная», «Действительно руки красивые, а ногти на руках нет», «А ещё - мания величия!», «Безусловно руки красивые, а голова конь», «Чума ты болотная».

Отметим, что Ксения Собчак отдыхает со своим мужем режиссером Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном на Мальдивах. Вместе с парой на курорте отдыхают друзья. Как сообщали российские СМИ, Собчак с Богомоловым сильно потратились на эту поездку. По данным журналистов, один день аренды виллы, на которой остановилось семейство, стоит 25 тыс. долларов.

Собчак постит много фото с отдыха на Мальдивах и смело делится снимками с сыном от Максима Виторгана.

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