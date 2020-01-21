Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала провокаційне відео з відпочинку.

На своїй сторінці в Instagram зірка виклала відео, на якому кінематографічно зображує, як стоїть під душем в одязі, повідомляє Politeka. Відео Собчак підписала: «У кожної поважаючої себе дівчини має бути сексуальне відео під душем з відпочинку!».

Фанати бурхливо відреагували на пост ведучої, відзначивши її прекрасне почуття гумору.

«Ксенія, ось так дивишся на ваші фото - пости і настрій піднімається! Значно змінився загальний посил сторінки, в кращу сторону», «Ой Ксюша, без вас життя не те. Дякую за ГУМОР», «Ну ви Ксенія і затейница!!!», «Відмінне відео для тих, кому необхідна стриманість».

Особливо сильно передплатники посміялися над тим, що насправді Собчак навіть не стоїть під душем, а просто зняла вдалий кадр.

«Дуже сексуально! Якщо врахувати, що після душу ти ще й суха..», «О, сухий душ. Мій улюблений вид душа», «Це діаманти з неба на Ксюшу сипляться», «Волочкову тролить».

Знайшлися і ті, хто розкритикував Ксенію. "Ну конячку понесло...", - написав один з передплатників.

Як відомо, зараз Ксенія Собчак відпочиває на Мальдівах зі своїм новим чоловіком режисером Костянтином Богомоловим і сином від першого шлюбу Платоном. Журналісти писали, що відпочинок пари обійшовся в нечувані суми, за які легко можна було б придбати квартиру в Москві. За підрахунками ЗМІ, вартість оренди вілли, на якій живуть Собчак і Богомолов, близько 25 000 доларів на добу.

Схоже на відпочинку у Собчак з'явилося багато вільного часу, оскільки ведуча встигає викладати багато красивих фотографій, іронічних відео і сторіс з розповідями про відпочинок. Ведуча не соромиться викладати фото зі своїм сином, а от чоловіка показує рідше. У самого Богомолова немає фотографій з відпочинку. На своїй сторінці в Instagram він викладає тільки робочі пости.

Нагадаємо, що Собчак і Богомолов розійшлися, відпочиваючи на Мальдівах: «Куршавельский ср*ч пішов на користь!».

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