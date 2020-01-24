Артистка рассказала, как чувствует себя после появления малышки

Украинская певица Санта Димопулос, которая была участницей группы "ВИА Гра", опубликовала новое фото с дочерью

Звезда сейчас с семьей отдыхает с мужем в Дубае, откуда выкладывает различные фото, пишет Рoliteka.net.

На одном из последних снимков Санта позирует в голубом купальнике, который идеально подчеркнул ее формы. Кроме того, после недавних родов знаменитость выглядит шикарно, а ее пресс роскошен.

Завершили образ украинской знаментости очки и повязка на голове.

Санта с дочерью стояли у бассейна, девушка подняла ребенка и они друг другу широко улыбнулись.

Фото получилось очнь ярким и, можно сказать, душевным.

В посте Димопулос написала, что она явлется эмпатом, то есть воспринимает сильные эмоции других людей. После рождения дочери, Софии, эта особенность ее характера усилилась.

"Ещё никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько соединённой с другими людьми, но и настолько беспомощной", - рассказала Санта.

Звезда поделилась, что читая истории других детей и матерей у нее "внутри болит" и она не может сдерживать слез.

Также Санта отметила, что победила страхи, но они снова появились.

"Может это гормональное? Либо, когда ты очень счастлив и все хорошо, появляется страх, что случится что-то плохое и это закончится? Мамы, как вы справляетесь с этим?❤️", - поинтересовалась в конце певица.

За 16 часов пост артистки собрал более 20,5 тысяч лайков и много комментариев.

"Плоский живот ммм", "Теперь я знаю как это правильно называется, всегда ловила чужие эмоции, иногда это пугало, особенно ругательство между людьми. Слышала существует техника стена, не всегда получается но чаще работает.😊", "Страх это не гормональная проблема , а психологическая", "Такие же чувства 🙃 с трудом игнорирую и думаю о хорошем 🌷", "Думаю,мозг просто наполняется маркерами материнства. Учится заранне "быть готовым", так сказать..", "Да это гормональное)до года у меня такое длилось,тени своей боялась,постоянный страх был,за ребёнка,за себя,за планету,космос и тд🤪", "Моей дочери 2.1 всегда ночью срываюсь, и слушаю как она дышит 🤦♀️ страх постоянно за нее...", - написали пользователи сети.

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