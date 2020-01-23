Певица порадовала почитателей ее таланта и не только...

Алина Гросу предстала перед поклонниками в весьма непривычном амплуа

Артистка снимает новый клип – в главной роли – сама Гросу. В этот раз в мини-превью звездная блондинка не показывала себя полуголой или в тому подобном «настроении». В концепции нового видео, видимо, решили копнуть глубже банального «голого женского тела». Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так на новом видео артистка показалась с лицом, измазанным красной краской, будто бы она в крови, с царапинами и даже небольшими синяками. Волосы артистки также были слегка взъерошены и она при всем при этом выпускала, вероятно, сигаретный дым прямо в объектив камеры:

«Ребят, простите что пропала😘 Готовим для вас 💣💣💣 Вчера отсняли клип на новую, ещё не вышедшую песню... много страсти...много крови...и новая сторона меня 😌», - подписала она короткое видео.

Таким анонсом Алина Гросу заинтриговала своих поклонников, те отметили, что ждут «горячего клипа», с удовольствием бы снялись с ней в ролике, а также о том, что просто «обожают» артистку.

Напомним также, ранее Гросу позировала в примерочной.

Так на новых опубликованных Алиной кадрах со сториз, она позирует в насыщенного цвета бордо платье с изящным бантом в районе талии и внушительным V-образным декольте. Артистка отправилась за покупками и спросила у своих фолловеров, покупать ли ей платьице или нет.

Артиска вышла на прогулку с пышной укладкой и при макияже, стоит также отметить, что наряд который примеряла Гросу, очень ей к лицу. На ручках артистки также виднелся стильный маникюр.

Алина последнее время не так часто показывает снимки откровенного характера в своем профиле, однако "сверкнуть" оголенным телом в сториз - не забывает.

Напомним, Гросу спустила халат и похвасталась идеальными формами в постели: "Отработала!".

Как сообщала Politeka, наштукатуренная Алина Гросу показала свое достоинство на камеру: "А где муж?".

Также Politeka писала, что знойная Гросу засветила свое достоинство в экстремальном декольте.