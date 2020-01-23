Обладательница титула "Мисс Украина 2018" позировала в черном белье

На новом опубликованном Леонилой Гузь студийном кадре известная украинка показала все, чем ее щедро наградила природа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

20-летняя Леонила Гузь продемонстрировала свое оголенное тело - девушка позировала то ли в черном литом купальнике, то ли в бельевом боди. В кадре Леонила томно смотрит в объектив, на ее лице виден яркий макияж - особенно визажисты подчеркнули глаза молодой красавицы.

На снимке вблизи видны бедра артистки, а также длинные стройные ножки манекенщицы. По всему видимому, Гузь продолжает активно работать - за последние несколько дней - такие типичные снимки в ее микро-блоге появлялись уже не один раз.

Поклонникам очень нравятся профессиональные снимки Леонилы, они пишут в комментариях о том, что "Мисс Украина 2018" очень привлекательная особа и о том, что ее фигура, да и внешность в целом, просто безупречная, некоторые называют Леонилу "идеалом".

А ранее модель на новых фото модель позировала в студии и в достаточно сдержанном (в сравнении с большенством ее нарядов на опубликованных в сети фото) образе - на ней был свитер оверсайз совершенно потрясающего и актуального в этом сезоне кирпичного цвета, а также кожанная юбка.

Отметим, что на лице Леонилы виднелся неброский "нюдовый" макияж, волосы артистке распустили и уложили назад. Она умело позировала перед камерами, немного расставив ноги, чем вызвала у своих фолловеров полный восторг:

"Просто вау"

"Невероятная се*си"

"Стильная, очень нравится"

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