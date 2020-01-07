Мисс Украина 2018 Леонила Гузь поделилась жарким видео, где она без одежды
Знаменитость на видео облокотилась пятой точкой об тумбу и начала позировать в одном нижнем белье, а также кроссовках с носками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Пока летела, 12 часов в самолете ,первые 6 часов я спала.
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Но потом, я решила прописать себе главные цели на февраль-март, получился не маленький список не уверена, что с одним пунктом справлюсь, но я буду стараться ! Почему это видео ? Там есть пункт про питание и зал))", - написала Леонила под кадрами.
Фанаты успели оставить несколько комментариев:
"Шутки про "Гелик" ещё актуальны?", "лайк за именно этот контент", "Оливьешки было много на праздники ?", "Горячо", "Все, теперь все подписчики на гелик скинутся. Сто пудов", "Вот это фигура", "Ты и так и худая, и красивая".
Ранее мы сообщали, что соблазнительная Мисс Украина в белом белье подразнила мужчин.
Мисс Украина 2018 показала эффектный кадр. На новом снимке Леонила Гузь предстала практически в светлом белье и обуви "не к месту".
Новый домашний снимок порадовал, в большинстве своем, поклонников модели – на фото она пронзительно смотрит прямо в объектив камеры, девушка позирует в белой футболке и светлых трусиках, а также, похоже, что в черных ботфортах.
Сообщалось, что 18 декабря в конференц-зале Дома футбола в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины сезона-2019/2020 среди женских и мужских команд, в которой приняла участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018” Леонила Гузь.
Красотка «жеребила» пары команд в компании с известным телеведущим Игорем Цыганыком.
В интервью Леонила признавалась журналистам, что может есть все, что хочет и не поправляться.
Напомним, мисс Украина избавилась от одежды и показала настоящую красоту
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