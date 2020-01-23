В сети впервые раскрыли лицо будущего героя шоу «Холостяк-10», летчика Макса

Десятый сезон начнут показывать на телеканале СТБ уже 6 марта. Фамилию нового героя-холостяка телеканал решил не разглашать, а вот имя назвал – Макс. Он работает пилотом, а также является владельцем летной школы в Майами. Видео с показа телеканала появилось на страничке в соцсети журнала Viva.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Поиски 10-го Холостяка длились очень долго. Мы на три месяца сдвинули съемки, потому что искали и ждали этого мужчину. Он – пилот. Владелец летной школы в Майами. Фамилию мы пока не скажем, это еще один наш секрет», – рассказала директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

В сети показали видео, где показали фото нового холостяка.

«Вот он – новый Холостяк! Телеканал СТБ впервые показал главного героя 10-го сезона реалити. Нового Холостяка зовут Максим, а фамилию его до сих пор не раскрывают 🙈 Ну что, девочки, годится? 😉😀», – написано в сообщении.

В комментариях к видео украинки сразу начали вычислять его главные достоинства и критиковать внешность.

«Слишком щекастый... такой себе - хомячёк 😏», «Оставайся холостяком ,не порть девчонкам нервы», «почему то кажется,он вряд-ли жениться после..», «На английском ещё холостяки не разговаривали в шоу😄», «Боже, какой се*с», «А я не люблю пресс-батарею и вот эту согнутую позу качков. А вот в летной форме он Агонь... Взвесив ЗА и ПРОТИВ решила-забирайте, девочки, его себе, боритесь», «Выбирать по внешности - это большая глупость, проверено😂 Посмотрим, будет ли всех облизывать, как псевдо-искатели предыдущих сезонов», «Внешне похож на Андрея, пластического хирурга одного из сезонов...», – отметили в соцсети пользователи.

Стоит отметить, что судя по видео, Макс не знает ни русского, ни украинского языка, и будет в шоу говорить на английском.

Напомним, кто стал главным холостяком Украины, раскрыты детали

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин изменился до неузнаваемости, новые фото поражают

А еще Politeka сообщала, что самый горячий холостяк Украины женится на 21-летней красавице