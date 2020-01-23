Леся Никитюк показала, как занимается спортом с подругой

Известная украинская ведущая любит показывать своим поклонникам, как проводит день. Порой она делает это в мельчайших деталях и постит в Инстаграм все, что происходило с ней за день. Обычно, такие короткие видео появляются в разделе Сторис.

Этот раз не стал исключением. Как сообщает Politeka Никитюк решила показать своим подписчикам, как поддерживает свое тело в тонусе. Так, ведущая поделилась видео, на которых она с подругой занимаются в спортзале.

На видео Леся занимается на тренажере. Ведущая одета в милое черное платье в спортивном стиле с короткой юбкой, обнажающей ее стройные ноги. Ведущая со свойственным ей юмором кривляется на камеру, демонстрирует томные позы и рассказывает о том, как занимается спортом.

К сожалению, поклонники ведущей никак не смогли отреагировать на новую публикацию, ведь в разделе Сторис отсутствует возможность комментировать.

Отметим, что ранее Никитюк показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе. Яркими кадрами звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.

В этот раз счастливая Леся похвасталась новым и естественным образом. По завершению отпуска Леся вернулась в Киев, откуда сразу принялась делиться кадрами в Стори. Как выяснилось, ведущая уже посетила салон красоты и показала себя без макияжа во время процедур.

К слову, днем ранее звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой. Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

Отметим, во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удовольствием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.

Напомним, Никитюк показала все свои "морщины" без фотошопа и макияжа.

Как сообщала Politeka, топ лучших аппетитных фото Никитюк взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что Никитюк удивила необычным нарядом во время отпуска: "Хорошо, хоть юбка короткая".