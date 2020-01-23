Маргарита Паша тяжело заболела в холодном и пасмурном Киеве после отдыха на Бали

Так, звезда буквально через неделю после того, как вернулась с жаркого Бали, слегла с болезнью и перестала появляться в социальных сетях, и показывать новые фото и видео, даже постить старые с отдыха.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу Маргариты Паши в соцсети Instagram.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша недавно вернулась с отдыха на Бали и показала, как она выглядит сейчас, спустя некоторое время с отпуска. Так, на ее лице еще не сошел золотистый загар, однако жирные волосы она туго связала сзади в пучок, не делает макияж, не считая наращённых ресниц. Кроме того, на ее лице появилась кислородная маска, через которую она пыталась что-то говорить на видео в сториз, но ничего не было слышно.

«Я не пропала. Заболела», – объяснила она.

Также она засветила белую кофту на молнии под самое горло.

Комментарии пользователи сети не смогли оставить, так как кадры Паша «выкинула» в сториз.

Напомним, что ранее Маргарита Паша показала фото в бикини на баллийском пляже.

"Живите сегодня, действуйте, мечтайте... Любая ошибка - это бесценный опыт, который делает Вас только сильнее, мудрее... Ваша жизнь в ваших руках.", - философски подметила она в Stories в соцсети.

Так, на новых кадрах, Паша позирует на пляже, повернувшись лицом к морской пене. Она запустила руки в волосы, запрокинув голову. На фото хорошо видно подкаченное и просушенное тело знаменистости, а также ровный загар.

На другом фото мисс Украина позирует уже чуть сильнее повернувшись задом к камере, что дает возможность рассмотреть ее главную гордость.

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