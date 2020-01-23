Катя Осадчая показала загоревшие после отпуска ножки в платье с экстремальным разрезом

Известная украинская ведущая совсем недавно вернулась домой после отпуска с мужем – Юрием Горбуновым – на экзотических Сейшельских островах. Судя по всему, Осадчая уже успела соскучиться по жаркому солнцу и освежающему морскому бризу, однако в Украине ее ждет работа, в которую ведущая готова окунуться с головой.

Как сообщает Politeka, Осадчая поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. На фото она позирует в роскошном красном бархатном платье до пола с огромным разрезом до середины бедра. Ее образ дополняют крупные сережки и оригинальное украшение на голове.

«Рабочий марафон так быстро начался, что об отпуске напоминают только остатки загара. Но впереди много интересного и скоро премьера нового сезона Світського життя», - написала ведущая.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новый пост.

«Какая ты роскошная!», «Очень красивая», «Хорошеете с каждым днём», «Вау!!! Шикарная», «Вы такая красавица. Изящная и роскошная», «Какая же вы красавица!! Причем, чем старше, тем лучше!», «Излучаете доброту!», «Wow... Королева», «Восхитительная Катерина )))) Вы на этих фото нереально красивая», «Осадчая, Никитюк, Полякова, мы уже изучили все ваши анатомические особенности», - пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее совместным фото со своей красавицей-женой поделился Юрий Горбунов. «Удивительные воспоминания об отпуске!», - подписал телеведущий снимок на фоне океана. Пост уже набрал более 10 тыс. лайков.

Поклонники не очень активно комментируют фото, а те, кто решил написать свое мнение, прохладно отреагировали на солнечную фотографию.

«Живут же люди!!! По Сейшелах вышивают!», «Вы опять на море?», «А когда же работать», «Горизонт завален».

Впрочем, нашлись и верные поклонники, которые похвалили пару за прекрасный снимок.

«Красивые», «Это фантастическое место», «Юрий и Катя, вы такие красивые. Очень приятно видеть вас вместе».

Напомним, Горбунов похвалился шикарным отдыхом с Осадчей, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Осадчая задрала ногу ради пикантного фото с Горбуновым, устоять невозможно: "Слишком жарко".

Также Politeka писала, что Осадчая кардинально изменила имидж и показала самое сокровенное в коротком платье.