Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая устроила жаркую фотосессию со своим мужем Юрием Горбуновым

На фото Осадчая позирует в коротком платье, чулках и сапогах черного цвета. Катя поставила одну ногу на мотоцикл, на котором сидит Юрий. Он расположился в на нем в ботинках, штанах и кожаной куртке, как и подобает байкеру. Телеведущая дополнила образ черным париком под каре. Фото получилось очень роковым. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или комментарии к фотографии. Она была опубликована в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Осадчая кардинально изменила имидж и показала самое сокровенное в коротком платье.

На фото Осадчая позирует в черном парике под каре, а также с чокером, коротком черном платье и чулках. На фоне можно увидеть белую стену, а снизу ламинат или линолеум под ламинат.

"Давай рок", - написала Осадчая под фото.

Фанаты не смогли оценить снимок, так как Екатерина его поместила в сторис Инстаграма. Также там отсутствуют и комментарии.

Сообщалось, что Осадчая с Горбуновым устроили жаркие развлечения прямо на пляже.

Пара часто хвастается фотографиями с отдыха. Так, несколько часов назад Юрий Горбунов опубликовал снимок, на котором супруга предстала в красивом, легком, летнем платье. Образ телеведущей завершала шляпка и другие аксессуары. При этом Катя находилась на качели, прикрепленной к дереву.

Юрий Горбунов позировал в голубой рубашке и шляпке. Позади супругов виднелась голубая вода и чистый песок.

Оба улыбались, выглядели свежо и отдохнувшими.

За четыре часа пост артиста собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Осадчая без белья показала, на что способна ради фото

А еще Politeka писала, что Осадчая сняла все лишнее и потрясла роскошными формами на камеру

Также Politeka сообщала, что Осадчая в прозрачном платье и располневший Горбунов показали, как надо отдыхать



