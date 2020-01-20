Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала себя с черным париком

На фото Осадчая позирует в черном парике под каре, а также с чокером, коротком черном платье и чулках. На фоне можно увидеть белую стену, а снизу ламинат или линолеум под ламинат. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Давай рок", - написала Осадчая под фото.

Фанаты не смогли оценить снимок, так как Екатерина его поместила в сторис Инстаграма. Также там отсутствуют и комментарии.

Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила поклонников с Крещением.

Так на новом опубликованном фото модель красуется у новогодней елки в светлом наряде, расшитом алым орнаментом, выставив напоказ таким образом свои плечи. На снимке также частично видны стройные ножки Кати.

На снимке видны перфектный загар отечественной селебретис, стильная прическа и искрометная улыбка. Кроме того, Катя в сториз поздравила всех своих поклонников и вообще - всех украинцев и христиан с православным праздником Крещения Господнего - на другом снимке она сделала сэлфи со своим супругом, также популярным телевизионщиком Юрием Горбуновым. Он также был в вышиванке.

Сообщалось, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проходит их отпуск мечты на экзотическом курорте.

В этом году известные украинские ведущие решили провести новогодний отпуск вдали от пасмурной зимней Украины, и отправились греться под жарким солнышком на Сейшелы. Пара активно делиться кадрами своего отдыха в соцсетях.

Очередной порцией фото и видео в своем Инстаграм поделилась Осадчая. Она рассказала о том, что они с мужем арендовали автомобиль, чтобы получше исследовать остров, на котором они сейчас находятся.

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