Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился фотографией со своей супругой Катей Осадчей.

Совместное фото Горбунов опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka . «Удивительные воспоминания об отпуске!», - подписал телеведущий снимок на фоне океана. Пост уже набрал более 10 тыс. лайков.

Поклонники не очень активно комментируют фото, а те, кто решил написать свое мнение, прохладно отреагировали на солнечную фотографию.

«Живут же люди!!! По Сейшелах вышивают!», «Вы опять на море?», «А когда же работать», «Горизонт завален».

Впрочем, нашлись и верные поклонники, которые похвалили пару за прекрасный снимок.

«Красивые», «Это фантастическое место», «Юрий и Катя, вы такие красивые. Очень приятно видеть вас вместе».

Как известно, Юрий Горбунов вместе с Катей Осадчей этой зимой отправились отдыхать на Сейшелы. Об этом ведущая программы «Светская жизнь» делилась со своими поклонниками. Звездная пара нередко путешествует вдвоем, когда у них появляется свободное от съемок время. Например, несколько месяцев назад они летали на романтические каникулы в Италию.

36-летняя Катя Осадчая и 49-летний Юрий Горбунов поженились в 2017 году. До этого они, как и многие звезды украинского шоу-бизнеса, долго скрывали свой служебный роман. В 2017 году у звезд родился сын Иван.

Отметим, что пара Горбунова и Осадчей очень гармоничная, несмотря на разницу в возрасте и росте. Звезды активно ведут социальные сети, публикуя совместные фото, а также снимают смешные видео для молодежной сети Тик Ток. Много времени пара уделяет сыну. Как рассказывал в интервью Юрий Горбунов, он выступает за ответственное отцовство, поэтому предпочитает многие родительские обязанности выполнять сам. При этом пара активно снимается, участвует в проектах, фильмах и телешоу.

Напомним, что Осадчая без белья показала, на что способна ради фото.

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая задрала ногу ради пикантного фото с Горбуновым, устоять невозможно.

Также Politeka писала, что Осадчая кардинально изменила имидж и показала самое сокровенное в коротком платье.