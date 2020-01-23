Известная российская певица Глюкоза решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Наталья Ионова-Чистякова позирует на фоне моря вместе со своей подружкой. Обе в купальниках и обнимают друг друга. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Все этим кончается», «Натаха, кардан огонь», «Мы точно зависли уже от этого фото», «Крутяхи. Ничесе в какие круги Глю входит», «персик», «какие красивые», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная российская певица Глюкоза похвасталась аппетитными формами во время отдыха за границей. Снимки Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы) опубликовала в Instagram.

«Самое удобное на пляже»,- говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Глюкоза позирует в откровенном черном наряде, выставив напоказ идеальные формы. Дополняла образ исполнительницы шляпа телесного цвета и светлая накидка.

Уточним, что поклонники Глюкозы не смогли отреагировать на откровенный наряд кумира, поскольку фотографии она опубликовала в Stories.

Ранее мы писали, что певица Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, нарвалась на жесткую критику из-за откровенной фотосессии. На своей странице в социальной сети Инстаграм Глюкоза показала бэкстейдж с фотосессии со знаменитым фотографом из США Дейвом Машегейном.

Исполнительница примерила на себя несколько горячих нарядов, среди которых: прозрачный черный лифчик, откровенные боди с глубоким декольте и провокационные позы.

Напомним, известная российская певица показала горячие фото в купальнике: «Огонь»

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