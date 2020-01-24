53-летняя украинская актриса Ольга Сумская ошеломила черно-белыми фото из спальни
Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежими пикантными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. На кадрах Ольга нежится под одеялом: подняв руку, она касается лица, прикрывает пальцами глаза или подносит пальцы к губам. Несмотря на то, что Сумская прикрыта одеялом, фото будоражат фантазию, а ее томный взгляд (с "дымным" макияжем) могут вскружить голову. Артистка на одних снимках опускает веки, на других игриво смотрит прямо в объектив.
"Goodnight🌝", - подписала кадры Ольга.
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Поклонники воодушевились атмосферными фото и принялись засыпать Сумскую комплиментами.
"👑Королева"
"Невыносимо красиво❤️❤️❤️❤️"
"Ну, Сумська.... 😍👍👌 Молодець! Завжди Я захоплювалася і продовжую.... 🤩😍🤗"
"Оля,Оля-юная душа❤️"
"Вас годы не берут👏😍😂"
"Я хочу стать султаном и иметь гарем! Женщин похожих на Ольгу Сумскую"
"Ольга чуть-чуть сходит с ума наверное за кем-то пытается подглядывать😋"
Ранее мы сообщали, Сумская огорошила украинцев скорым пополнением в их семье. В частности, на новый 2020-й год артистка призналась, что вновь станет бабушкой.
"Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внученька. Ждем!" – рассказала Сумская.
До этого ее 29-летняя дочь Антонина Паперная засветила округлившийся животик на фото, которым поделилась в Инстаграм.
Также мы писали, Сумская поделилась милыми семейными кадрами с мужем, младшей дочкой и домашним четверолапым любимцем.
"Празднуем Маланку вместе! 🥂Со Старым Новым годом, друзья! 🎄🤩 Пусть все старое останется в прошлом и придет новое, хорошее и радостное в каждый дом! ❤️", - подписала кадр знаменитость.
Напомним, Винник встал между Сумской и ее мужем: Он умеет подарить себя женщинам.
Как сообщала Politeka, Сумская показала очень смелое фото на пляже.