Супруг больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев поделился тайной, на удивление, не с женой, а со своей коллегой Татьяной Навкой, в ледовых шоу которой он исполняет главные роли

Навка является близкой подругой Чернышева, с которой тот делится сокровенным. По ее словам, Чернышев признался, как стал фигуристом. Оказалось, что это не было его мечтой детства. Родители настояли, чтобы мальчик занимался фигурным катанием, а не хоккеем, посчитав, что последний вид спорта не для него. Петр внял доводам родителей, но если бы не отец с матерью, то в его жизни все было бы по-другому.

Ранее мы сообщали, лечение Анастасии Заворотнюк, у которой почти год назад обнаружили опухоль головного мозга, обходится, естественно, недешево. Ее муж неустанно работает, соглашаясь на участие во всех спектаклях. Так, он исполнял главные роли в постановках Навки "Спящая красавица" и "Руслан и Людмила". По словам коллег артиста, за один выход на лед он получает от 100 до 300 тысяч рублей. Тем не менее, Чернышев умудрился попасть в скандал с налоговой. Банк заблокировал счета фигуриста по указке правоохранителей, которые подозревают его в осуществлении "сомнительных финансовых операций".

Также мы сообщали, недавно сеть всколыхнули кадры будто бы со здоровой Настей, отдыхающей на курорте в Таиланде.

«На случайном снимке актриса проводит выходные с супругом — Петром Чернышёвым и не подозревает, что попала под прицел камеры. И хоть однозначно опознать Заворотнюк сложно, девушка на фото сильно похожа на любимую «няню», - писали в сети о скандальном фото.

Еще до этого случая в Таиланде, один из российских журналистов назвал страшный диагноз Заворотнюк выдумкой, и нарвался на гнев ее семьи.

Близкие актрисы назвали журналиста "неуважаемым писакой" и пожелали ему того же, через что проходит Анастасия. Правда, за резкость попросили прощения.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Как сообщала Politeka, рак у Заворотнюк: всплыли детали скандального романа со звездным любовником, "поднимал руку и...".

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